Выборы ректора ВГУ пройдут 19 декабря

На ученом совете Воронежского госуниверситета (ВГУ) назначили выборы ректора на 19 декабря. Об этом сообщили в университете. Они пройдут в рамках конференции работников и обучающихся ВГУ.

В состав регистрационной комиссии вуза войдут восемь человек, в том числе начальник управления по работе с молодежью Александра Назарова, помощник ректора Ольга Зверева и начальник отдела по социальной работе Анастасия Крылова.

Деканам факультетов и руководителям подразделений поручено до 8 декабря провести собрания для избрания делегатов. Проректору по воспитательной и социальной работе Олегу Гришаеву, председателю профсоюзной организации студентов Андрею Старцеву и председателю объединенного совета обучающихся Никите Шелопугину также поручено организовать конференцию для избрания делегатов.

В середине октября сообщалось, что на пост ректора ВГУ претендуют три кандидата: профессор кафедры истории России исторического факультета Аркадий Минаков, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур физического факультета Павел Середин и исполняющий обязанности ректора университета, профессор кафедры административного и административного процессуального права юридического факультета Юрий Старилов.

Последний раз выборы проходили в 2021 году, было также три кандидата. В ходе конференции на тот момент действующий ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий набрал 179 голосов, второй кандидат — декан экономического факультета Павел Канапухин — 15 голосов.

В прошлом году Дмитрий Ендовицкий получил обвинение за дачу взятки — по версии следствия, он способствовал присвоению жене степени доктора наук посредством подкупа сотрудницы Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Натальи Сироткиной. Также ему вменяется распространение в интернете порнографических материалов. Экс-ректор находится в СИЗО с июня прошлого года.

Егор Якимов