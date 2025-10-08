«Я не просто ректор, я — звезда»

Бывший ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий, которого судят за дачу взятки за присвоение его жене степени доктора наук, впервые выступил с показаниями в открытом судебном заседании. Его уголовное дело рассматривается в закрытом режиме, так как в материалах есть эпизод о распространении в интернете порнографических материалов. Поэтому первое публичное выступление прошло в рамках рассмотрения дела бывшей сотрудницы Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Натальи Сироткиной, обвиняемой в торговле научными степенями. Господин Ендовицкий заявил о своей невиновности.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Бывший ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Во вторник, 7 октября, в Ленинском райсуде Воронежа прошло очередное заседание по уголовному делу экс-главы диссертационного совета ВГТУ Натальи Сироткиной и сотрудницы одной из кафедр Элины Лубянской, которых региональное управление Следственного комитета обвиняет в получении взяток за присвоение научных степеней (ч. 5 с. 290 УК РФ). Для дачи показаний в суд под конвоем доставили самого известного фигуранта уголовного дела — бывшего ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

Господин Ендовицкий находится в СИЗО с июня прошлого года.

По версии обвинения, в 2022-м на тот момент ректор через своего подчиненного, заведующего кафедрой Юрия Трещевского, передал Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его жены Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук.

Во время расследования в отношении сотрудников ВГУ дела о даче взятки и посредничестве (ч. 4 ст. 291 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) следствие добавило Дмитрию Ендовицкому эпизод о распространении в интернете более 300 порнографических материалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Также он лишился поста ректора и возможности участвовать в выборах в облдуму, где он заседал от «Единой России» с 2015 года.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Ендовицкого рассматривается в закрытом режиме, поэтому, выступая в качестве свидетеля по делу Натальи Сироткиной, он впервые получил публичную трибуну для выражения своего отношения к обвинению. Всего выступление экс-ректора заняло почти два часа.

Вначале господин Ендовицкий рассказал о работе своей супруги Елены над докторской диссертацией по теме управления жизненным циклом кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем.

«Диссертация была написана за 12–13 лет. Я был свидетелем этого научного подвига»,— вспомнил ученый.

По его словам, работа его жены была инновационной и превышала нормативные требования: к примеру, Елена Ендовицкая опубликовала более 45 научных статей, тогда как для защиты ей требовалось лишь 15. Ее научным консультантом выступил Юрий Трещевский.

Как вспомнил Дмитрий Ендовицкий, работа его жены успешно прошла предзащиту на кафедре ВГУ. После этого диссертация была передана в диссовет ВГТУ под руководством Натальи Сироткиной, которую на тот момент ректор не знал. «Вопрос прохождения всех документов шел естественным путем и без моего участия»,— подчеркнул господин Ендовицкий. Он добавил, что диссовет обязан был принять надлежащим образом оформленную работу. В итоге совет единогласно решил присудить научную степень его супруге.

В ходе заседания прокурор попросил господина Ендовицкого прокомментировать фигурирующие в материалах дела результаты оперативно-разыскной деятельности, в ходе которой был записан разговор Юрия Трещевского с Натальей Сироткиной.

Судя по оглашенным материалам, профессор выяснял у председателя диссовета некую необходимую сумму, а та, назвав сумму в 600 тыс. руб., напомнила, что в высшей аттестационной комиссии «гуглят фамилии».

Господин Трещевский в ответ сказал, что «они не обеднеют», после чего собеседники поспорили, где кандидатские дороже — в ВГУ или в ВГТУ. По словам госпожи Сироткиной, на кандидатскую в ее университете нужно 350 тыс. руб. и в эту сумму «все включено».

«Единственное разумное объяснение этого разговора — это внутренние дела и отношения между сотрудниками. Если какие-то расходы по диссертации понадобились, то они могли появиться не от меня или Трещевского, а от самих сотрудников ВГТУ. Уважаемая профессор Сироткина уже пояснила в судебном заседании по моему делу, что это были ее личные денежные средства, направленные на эти цели»,— заявил Дмитрий Ендовицкий. Он подчеркнул, что не передавал Юрию Трещевскому «ни копейки, ни пени, ни полушки» за диссертацию супруги, а в материалах фигурируют противоречащие друг другу свидетельства, в которых не звучит его фамилия. В ответ на просьбу прокурора прокомментировать характер отношений с господином Трещевским бывший глава ВГУ неожиданно сказал: «Я не просто ректор, я — звезда. Поэтому отношения были только деловые».

После допроса адвокат Дмитрия Ендовицкого Андрей Грохотов попытался приобщить к делу ходатайство о смене процессуального статуса доверителя. Так как все фигуранты дела отрицают вину в получении и дачи взяток, защитник попросил суд признать экс-ректора потерпевшим в случае, если суд все же установит факт получения Натальей Сироткиной денег за диссертацию. Судья оставил прошение без удовлетворения.

Сергей Толмачев, Воронеж