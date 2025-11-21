Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Новочеркасска получил два года колонии за дачу взятки

Житель Новочеркасска стал фигурантом уголовного дело о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в сентябре 44-летний фигурант попытался передать сотруднику ДПС 35 тыс. руб. Взятка могла помочь ему избежать административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор отказался от денег, а злоумышленника задержали.

Суд приговорил его к двум годам колонии.

Мария Хоперская

