Число событий на «Роза Хутор» за год выросло на 15%

В 2025 году на курорте проведено более 600 мероприятий — от отраслевых форумов и конференций до фестивалей, тимбилдингов и выставок.

«Роза Хутор» выступил официальным партнером форума MICEExcellence Forum 2025 — ключевого события индустрии делового и корпоративного туризма. Стенд «Роза Хутор» представил участникам и гостям главного отраслевого форума года возможности всесезонного горного курорта и предложения для корпоративных клиентов.

MICEExcellence Forum 2025 прошёл в Москве, собрав более 1000 специалистов и 200 компаний-экспонентов из 15 стран. Участники обсудили актуальные тенденции в сфере MICE, развитие «умных» технологий под лозунгом «Время интегрировать интеллект», обменялись лучшими практиками.

Участие в форуме стало логичным продолжением растущего интереса корпоративного сегмента к курорту. В отделе продаж «Роза Хутор» отмечают: развитая инфраструктура позволяет принимать здесь события любого уровня.

«В течение года на «Роза Хутор» проходит более 600 событий — конференции, тимбилдинги, выставки, конференции, форумы. Их число ежегодно растет на 15%, практически треть становятся традиционными».— прокомментировали в отделе продаж курорта.— «Мы располагаем крупнейшим в горах Сочи конгресс-центром и концертным залом Роза Холл площадью свыше 10 000 кв. м, современными отелями в шаговой доступности. Уникальные природные условия и развитая инфраструктура позволяют курорту проводить события любого уровня, а его команда обеспечивает высокий стандарт организации. Всё это делает «Роза Хутор» площадкой, куда партнёры стремятся возвращаться».

Среди самых заметных мероприятий «Роза Хутор» 2025 года — фестиваль спорта и музыки «New Star Weekend», собравший более 13 000 гостей; форум недвижимости «Движение», объединивший свыше 4000 специалистов, Чемпионат мира по парикмахерскому искусству «Подиум планеты» с участием 1200 мастеров из 44 стран.

