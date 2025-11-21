Компания из Ростовской области планирует заняться обогащением отходов угля в ЛНР и ДНР

Компания «Форма угля» планирует направить 300 млн руб. на обогащение отходов угольного производства в Ростовской области, ЛНР и ДНР. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на директора компании Евгения Глобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предприятие займется переработкой в брикеты угольных отходов, накопленных в шламонакопителях рядом с действующими и закрытыми шахтами, а также горно-обогатительными комбинатами.

Пилотный этап проекта предусматривает ежегодное обогащение 500 тыс. т. шлама с выпуском 250 тыс. т угольного концентрата.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Форма угля» зарегистрировано в Гуково в 2024 году. Генеральный директор — Глоба Евгений Юрьевич.

Мария Хоперская