В 2025 году в Ростовской области сбор картофеля увеличился на 7,5% до 342 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Значительная часть южных регионов, в том числе и Краснодарский край со сбором в 364 тыс. т. и Астраханскую область с 413 тыс. т., повторили прошлогодние показатели. В Адыгее сбор увеличился на 4% до 23,5 тыс.т.

Хозяйства всех категорий Южного федерального округа собрали в 2025 году порядка 1,34 млн т.

Мария Хоперская