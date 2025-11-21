В Адлере стартовал снос крупного самостроя после решения суда 2021 года

В Сочи с начала года демонтировано 126 объектов самовольного строительства, следует из данных регионального управления службы судебных приставов. Большая часть ликвидированных конструкций относилась к неэксплуатируемым нежилым или коммерческим постройкам, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Адлерском районе на улице Черновицкой сейчас ведется снос здания площадью свыше 300 кв. м, возведенного с нарушением градостроительных норм. Основанием для демонтажа стало решение суда, принявшего в 2021 году иск администрации Сочи. Контрольные проверки подтвердили, что объект с кадастровым номером 23:49:0407006:1768 соответствует признакам самостроя.

По словам начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслана Ачмизова, собственник неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение требований исполнительных документов. В результате объект демонтируется за счет застройщика. Чиновник отметил, что борьба с нарушениями земельного законодательства ведется на постоянной основе во взаимодействии с прокуратурой, судебными приставами, правоохранительными органами и департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

До конца года власти планируют демонтировать еще 42 объекта. Всего на исполнении находятся производства по 711 самовольным постройкам. Судебные приставы проводят выездные проверки по 192 адресам, еще в отношении 101 объекта решениями судов предусмотрены частичный демонтаж, реконструкция либо приведение в соответствие с действующими нормами.

Городские службы продолжают профилактический контроль для предотвращения появления новых самостроев. Специалисты реагируют на сообщения граждан и проверяют объекты, ранее находившиеся в поле зрения надзорных органов. Сообщить о возможных нарушениях жители могут по телефону горячей линии 8 (928) 205-90-59.

Мария Удовик