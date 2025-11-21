На Дону два проекта застройки в отправлены на доработку

На последнем заседании Совета по градостроительству и развитию территорий Ростовской области было решено доработать проекты застройки Аксайского и Мясниковского районов. Это обусловлено отсутствием полноценной транспортной и инженерной инфраструктуры в этих районах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Мясниковском районе планируется возведение коттеджного поселка на территории в 159,8 га, рассчитанного на проживание 7 тыс. человек. Помимо индивидуальных домов, инвестор намерен возвести несколько малоэтажных многоквартирных зданий. В рамках проекта будет создана социальная инфраструктура, включающая детские сады, школы, поликлинику и пожарное депо. Также предусмотрены рекреационные зоны и коммерческие объекты.

В Аксайском районе планируется реализация проекта «Донские высоты», который предусматривает возведение 1,3 млн кв. м жилых площадей. Помимо этого, здесь будет создана развитая социальная инфраструктура, включая казачий кадетский корпус.

Наталья Белоштейн