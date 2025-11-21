Проект реконструкции улицы Шоссейной в Ростове планируют завершить к лету 2026 года

Проект реконструкции улицы Шоссейной в Ростове-на-Дону завершат к лету 2026 года. Об этом сообщил заместитель директора – начальника планово-договорного отдела департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Валерий Атоян.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Улицу станет четырехполосной в границах от съезда с Ворошиловского моста до дома № 37а. Проблему подтопления предполагается решить строительством ливневой канализации.

Реализация проекта, предположительно, начнется в первой половине 2026 года.

Мария Хоперская