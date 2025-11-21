Донские парламентарии предложили увеличить лимит по НДС для малого бизнеса

На 25 заседании донского парламента 20 ноября депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили увеличить предельный размер доходов, при котором компании могут применять упрощенную систему налогообложения (УСН) и освобождаться от уплаты НДС.

С 1 января 2025 года субъекты на упрощенной системе налогообложения будут обязаны уплачивать НДС, за исключением тех, чей годовой доход не превышает 60 млн руб.

Важно отметить, что этот порог не подлежит индексации, в то время как лимит доходов для перехода на УСН ежегодно пересматривается с учетом коэффициента-дефлятора.

Парламентарии считают, что такое расхождение нарушает принципы справедливого налогообложения и противоречит целям государственной поддержки малого бизнеса.

Депутаты предложили ежегодно индексировать предельный уровень доходов, после достижения которого необходимо уплачивать НДС. Это позволит создать равные условия для всех предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения.

Наталья Белоштейн