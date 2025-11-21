Двоих ростовчан задержали по подозрению в изнасиловании и разбое

В Ростове-на-Дону 26-летний и 36-летний местные жители стали фигурантами уголовного дела об изнасиловании (п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 19 ноября злоумышленники проникли в чужую квартиру в доме на улице Ларина. Там, угрожая убийством хозяйке квартиры, они похитили имущество на сумму более 800 тыс. руб. После этого они изнасиловали пострадавшую и скрылись с места происшествия.

Злоумышленников задержали. Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Хоперская