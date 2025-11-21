Приезжим чиновникам в Приамурье будут выделять по полмиллиона на аренду жилья

Законодательное собрание Амурской области приняло в первом чтении законопроект, по которому госслужащим без собственности в Благовещенске будут выделять по 42 тыс. руб. в месяц (506 тыс. руб. в год) на аренду жилья. Претендовать на выплату смогут начальники управлений и инспекций, их заместители, а также заместители министров и советники.

Автором законопроекта выступил губернатор Василий Орлов («Единая Россия»), который попросил парламент рассмотреть его в первоочередном порядке. В пояснительной записке говорится, что сфера государственного управления в Амурской области испытывает кадровый дефицит, в связи с чем необходимо привлекать управленцев из других регионов. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Инициативу господина Орлова раскритиковали в КПРФ, предупредив, что она может спровоцировать «кадровый туризм». В первом чтении законопроект был поддержан большинством депутатов. Следующее заседание заксобрания состоится 11 декабря.

Анна Яшина, Благовещенск