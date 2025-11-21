В Таганроге запустили электробусы в ЖК «Андреевский» и расширили транспортную сеть

В администрации Таганрога рассказали об расширении транспортной сети. О нововведениях в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Так, с 1 августа продлили маршрут электробуса 2-Т в ЖК «Андреевский», связав район с 6 тыс. жителей с центром города стабильным муниципальным транспортом. Направление обслуживают 4 низкопольных электробуса.

Со 2 октября электробусы начали работать по муниципальному маршруту 57-Т с измененной схемой движения для транспортного обеспечения жителей улиц Сызранова, Сергея Шило, Александровской и частичного дублирования автобусного маршрута 60.

С 20 октября продлили автобусный маршрут 56 «Военный городок – Порт» до остановки «Рембаза» для решения проблемы транспортного обслуживания жителей военного городка и сотрудников АО «325 АРЗ».

Договор с перевозчиком ООО «Автолайн» расторгли из-за нарушения контрактных обязательств. По итогам доконкурсной процедуры определили нового перевозчика для маршрутов 5 и 74. Мероприятия по маршрутам 2, 15 и 60 продолжаются.

Завершили второй этап концессионного соглашения по созданию трамвайной сети города. С 1 января начался эксплуатационный период концессии. Таганрог вышел в лидеры среди регионов России по количеству пассажирских перевозок трамваями.

По словам госпожи Камбуловой, основной проблемой остается дефицит водителей, что приводит к нарушению графиков движения и неполному выпуску подвижного состава.

Константин Соловьев