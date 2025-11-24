Медицина с ограничениями

Рост стоимости медицинских услуг привел к значительному удорожанию полисов добровольного медицинского страхования (ДМС). Однако работодатели в текущих условиях не готовы увеличивать расходы на страховку и предпочитают сокращать перечень услуг в пакете. В этих условиях страховщикам приходится искать новые способы поддерживать рентабельность и содержание программ.

Цена здоровья растет

ДМС в последние годы стало одним из наиболее стабильно растущих сегментов страхового рынка. Согласно данным Банка России, по итогам первого полугодия 2025 года объем страховых премий по корпоративному ДМС достиг 127,8 млрд руб., что на 16,4% больше, чем годом ранее. Однако сейчас страховщики опасаются, что темпы роста начнут снижаться, так как работодатели не готовы оплачивать медицинские страховки по стоимости в соответствии с медицинской инфляцией.

В этом году главной задачей страховых компаний был поиск выхода из экономического тупика, возникшего из-за растущей стоимости медицинских услуг и одновременно нежелания работодателей увеличивать бюджеты на ДМС теми же темпами. «Если в 2022–2024 годах мы видели плавный, но устойчивый рост сборов по корпоративному ДМС год к году (8,3% в 2022 году, 9,3% — в 2023-м, 14,7% — в 2024-м), то 2025-й становится переходным годом: спрос на ДМС остается высоким, но ресурс для “просто повышения цены” почти исчерпан»,— говорит совладелец страхового брокера Mains Павел Озеров.

Медицинская инфляция в 2025 году уже находится в районе 10–12% в среднем по рынку, притом что по отдельным видам услуг и регионам рост доходит до 15% и более, оценивают в Mains. Для сравнения, в 2024 году она составляла порядка 8%, а в 2023-м — в среднем около 6%.

В другом страховом брокере, Remind, говорят о еще больших цифрах: согласно исследованию брокера с участием 11 страховщиков с общей долей рынка корпоративного ДМС более 90%, во втором квартале 2025 года инфляция в ДМС находилась на уровне 10,7%, а консенсус-прогноз страховщиков на конец года составляет 13,4%, «В 2025 году клиники во многом догоняют тот рост себестоимости, который сдерживали последние несколько лет. В предыдущие годы они действительно не поднимали цены, меняя поставщиков и оптимизируя процессы, но ресурс экономии почти исчерпан, и мы видим отложенный скачок»,— поясняет Павел Озеров.

«Медицинская инфляция всегда следует за ситуацией в стране, в том числе за уровнем общей инфляции в экономике,— говорит руководитель управления андеррайтинга личных видов страхования компании “Абсолют Страхование” Ольга Румянцева.— Если будет повышен НДС, то и цены на медицинские услуги вырастут (сами медуслуги не облагаются НДС, но товары и услуги, необходимые при оказании медпомощи, налогом облагаются). Если будет продолжаться рост цен на энергоносители, то это тоже отразится на ценах на медуслуги».

При этом, по оценке Mains, средний рост тарифов в корпоративном ДМС в 2025 году находится в коридоре 8–12% год к году. По данным исследования Remind с участием 11 страховщиков ДМС, только один страховщик в 2025 году повысил тарифы по всему портфелю клиентов. «Другие участники оставили тарифную политику без изменений, или же пересмотр коснулся только отдельных рисков и профилей клиентов, а также медицинских учреждений с ростом прейскуранта выше среднего по рынку»,— отмечает медицинский эксперт Remind Галия Бекмансурова. Причиной этого могут быть ценовые войны за клиентов, с одной стороны, и сохранение рентабельности страхового бизнеса в целом за счет результатов инвестиционной и финансовой деятельности — с другой.

Это связано и с тем, что рынок в настоящее время поддерживается за счет высокого инвестиционного дохода, который позволяет компенсировать часть возрастающих затрат, отмечает директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова. Однако убыточность корпоративного ДМС в 2025 году ощутимо выросла по сравнению с доковидными и даже постковидными годами. Если раньше средняя убыточность по рынку укладывалась в комфортный диапазон, позволявший страховщикам стабильно зарабатывать на уровне 5–7% от премии, то в 2025 году баланс стал гораздо более хрупким, добавляют в Mains.

Согласно исследованию «ТеДо», в 2025 году стоимость полиса ДМС для руководителя выросла до 73 тыс. руб. против 68,5 тыс. руб. в 2024 году. Для специалистов рост был более существенным — с 40,7 тыс. руб. в 2024 году до 47,6 тыс. руб. в 2025-м.

«Изменение тарифов связано как с увеличением стоимости оплаты труда врачей, удорожанием медикаментов и расходных материалов, так и с расширением страхового покрытия. Сейчас за счет ДМС можно сделать коррекцию зрения, пройти полный чекап, получить стоматологические услуги и другое»,— замечает старший менеджер практики оказания услуг в области управления персоналом «ТеДо» Надежда Воронина. Представители страховых компаний находятся в сложных рыночных условиях, когда они вынуждены сдерживать темпы роста своих тарифов из-за высокой конкуренции и давления со стороны работодателей, которые не готовы к резкому увеличению затрат. В то же время клиники, оказывающие медицинские услуги, также увеличивают тарифы, расширяют спектр медицинских услуг, говорит она.

Тренды на рынке ДМС меняются

Картина на рынке ДМС заметно изменилась в 2024 году, говорит старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Айназ Хайруллина. В 2017–2023 годах рынок развивался по понятным трендам: корпоративные взносы значительно превышали розничные, основные платежи компаний приходились на первый квартал (около 43-49% от общего объема премий), уровень выплат удерживался на уровне 30–40%. Рост обеспечивало региональное распространение ДМС и расширение программ — добавление санаторного лечения, круглосуточных консультаций, онкопрограмм, VIP-сервисов и других опций, что увеличивало средний чек и сборы рынка. Среднегодовой рост рынка за 2017–2023 годы составлял около 14%.

С 2024 года на рынке ДМС изменилась сезонность — теперь взносы распределяются равномерно по кварталам, резкого всплеска в первом квартале больше нет. Во многом это связано с популярностью поквартальной оплаты, которую страховщики активно предлагают компаниям, стремящимся оптимизировать расходы после пандемии. При этом, несмотря на рост медицинской инфляции, общий объем страховых премий сильно не увеличивается. Это объясняется тем, что компании хотят сократить затраты, но при этом сохранить привлекательность для сотрудников, поэтому чаще выбирают базовые программы без расширенных опций, а страховщики, стараясь удержать клиентов, снижают стоимость услуг и тем самым урезают наполнение программ и собственную маржу.

Полис похудел

С одной стороны, охват страхования ДМС достиг рекордных 96,9% среди компаний—участников исследования, отмечают в «ТеДо», а с другой — компании активно пересматривают свои затраты, отказываясь от непопулярных льгот и дополнительных издержек. Урезание программ ДМС действительно стало заметным трендом последних двух лет, но здесь корректнее говорить о переходе к более продуманной и адресной структуре покрытия, отмечает Павел Озеров.

Работодатели отходят от универсальных «максимально широких» пакетов и все чаще формируют программы под конкретные потребности сотрудников: выбирают только востребованные услуги и делят персонал на категории, создавая отдельные пакеты под каждую группу (по должности, функционалу, возрасту, полу).

Меняется и содержание программ — акцент смещается в сторону диагностики и профилактики, растет интерес к чекапам, телемедицине, онкологическим опциям. Такой подход помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и сокращать будущие расходы на лечение. Одновременно компании активнее оптимизируют бюджеты: вводят соплатежи сотрудников, ограничивают количество посещений и стоимость услуг, исключают самые дорогие клиники, переходят к «кафетерию ДМС», где сотрудник сам собирает набор услуг, а также используют цифровые платформы для управления здоровьем.

Полный отказ от ДМС встречается редко, поскольку это важный элемент HR-политики — ДМС остается бонусом номер один как для привлечения, так и для удержания персонала, говорят в Remind. Чаще работодатели перераспределяют бюджет внутри программы, переводят часть сотрудников на более простые пакеты или вводят франшизы и соплатежи вместо прямого сокращения покрытия, отмечают в Mains. «В целом по рынку, по нашим оценкам, уже 20–30% корпоративных программ содержат тот или иной элемент совместного финансирования. Это естественный ответ рынка на рост медицинской инфляции: франшизы и соплатежи помогают дисциплинировать потребление услуг и сохранить контроль над бюджетом, не лишая сотрудников доступа к медицине»,— говорит Павел Озеров

При этом сами страховые компании также стали более пристально анализировать запросы на согласование услуг, отмечает Надежда Воронина. Пользователи отмечают увеличение числа отказов по некоторым обращениям за дорогостоящими услугами (МРТ, стоматология, анестезии и так далее) или услугами широкого спектра (анализы, манипуляции).

Как показывают исследования Remind, на протяжении последних лет убыточность по корпоративному ДМС заявляется страховщиками на уровне свыше 90%. Основной фактор — сохраняющийся и в 2025 году ценовой дисбаланс: рост выплат на фоне двузначной медицинской инфляции и консервативный сценарий бюджетирования ДМС компаниями, то есть с минимальным повышением, который не компенсирует инфляционные риски. «Также отдельные страховщики фиксировали в 2025 году рост обращаемости за счет включения профилактических и дополнительных популярных сервисных опций, повышения понимания ценности ДМС через цифровую оболочку продукта, особенно у молодых сотрудников. А за ростом обращаемости следует рост выплат»,— поясняет Галия Бекмансурова.

«Я ожидаю, что тенденция по урезанию программ усилится. При текущем уровне медицинской инфляции игнорировать контроль счетов — значит сознательно идти на убыточность. Поэтому дальнейшее развитие цифровых сервисов экспертизы, фрода, контроля завышений — объективное будущее рынка»,— заключает Павел Озеров.

В «СберСтраховании» ожидают, что в 2025 году рост рынка ДМС превысит 9%, в 2026-м — 7%. Драйвером будет оставаться увеличение числа застрахованных и средней премии за счет роста цен на оказание медицинских услуг. При этом медицинская инфляция, по прогнозам страховщика, на конец 2025 года составит 13%, а на конец 2026-го — 12%.

Сейчас формируется новая концепция работы ДМС, основанная на нескольких принципах, отмечает Айназ Хайруллина. Во-первых, превентивная медицина как ядро услуги. Акцент смещается с финансирования лечения страховых случаев на системную работу по их недопущению. Это включает персонализированные программы диспансеризации, скрининги на основе оценки рисков и управление факторами здоровья. Во-вторых, персонализация на основе данных. Модель строится вокруг глубокой аналитики профилей застрахованных, что позволяет формировать индивидуальные рекомендации и страховые продукты, ориентированные на конкретные потребности и риски каждого клиента. Так, например, в некоторые программы могут включаться специфические чекапы для раннего диагностирования характерных в отрасли заболеваний и своевременного лечения сотрудников, ведь ранняя диагностика и лечение — это и экономия на совокупных затратах, с одной стороны, и преимущество для клиента с точки зрения заботы о персонале — с другой, отмечает партнер группы компаний Б1 Ольга Вострикова.

В-третьих, интеграция с федеральными программами. Перспективное развитие рынка видится в гибком сочетании с программами ОМС и другими федеральными проектами. Это позволяет выстраивать сквозные маршруты пациента и эффективно распределять ресурсы между государственной и частной системами здравоохранения. «Неоднократно страховщики упоминали необходимость интеграции данных медицинских карт в рамках ОМС и ДМС. По данным НРА, работы в данном направлении ведутся. Страховщики смогут строить более точные актуарные модели, индивидуализировать и персонализировать страховые продукты»,— добавляет Айназ Хайруллина.

Еще одно направление развития — телемедицина и дополнительные wellness-услуги (онлайн-программы реабилитации, ЛФК, йога, дыхательные практики с куратором, ментальное здоровье, психологическая поддержка, медитации, антистресс-коучинг, теледиетология, консультации нутрициологов, индивидуальные планы питания и так далее). Мировой рынок телемедицины за последние пять лет вырос в 6 раз, в России — в 12,5 раза. Так, например, по данным Минздрава, число обращений по телемедицине за 2017–2023 годы увеличилось более чем в 11 раз — с 0,7 млн до 8 млн.

ДМС трансформируется из простого инструмента страхования медицинских рисков в системный элемент поддержания здоровья и благополучия, говорит Галия Бекмансурова. Поэтому тренд на кастомизацию страхового покрытия будет набирать обороты, поскольку все задействованные стороны — и страховщик, и страхователь, и сотрудник — заинтересованы в максимальной выгоде и поиск баланса интересов лежит в плоскости оптимизации структуры и состава покрытия с учетом растущей стоимости медицинских услуг, заключает Ольга Вострикова.

Анна Абрамцева