В Ростовской области средние зарплаты водителей выросли на 33%

В январе-октябре 2025 года в Ростовской области средние предлагаемые зарплаты водителей составили почти 169 тыс. руб., что на 33% больше, чем в тот же период прошлого года, когда этот показатель составлял 113,3 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru со ссылкой на собственное исследование.

В это же время в Краснодарском крае средняя зарплата водителей достигла 157,8 тыс. руб., что на 33,6% или 40,3 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.

Аналитики отмечают, что водители входят в топ-5 самых востребованных специалистов в России. Так, за десять месяцев 2025 года в ЮФО было создано более 30,4 тыс. вакансий для водителей.

Наибольший спрос на водителей наблюдался в Краснодарском крае, где было открыто 13,4 тыс. вакансий, что составляет 44% от общего числа предложений по региону. В число регионов с высоким спросом также вошли Ростовская область с 8,9 тыс. вакансий (29%), Волгоградская область с 5 тыс. (17%), Астраханская область с 1,9 тыс. (6%), Республика Адыгея с 0,8 тыс. (3%) и Республика Калмыкия с 0,3 тыс. (1%).

Самый большой спрос на водителей в компаниях из сферы перевозок, где каждое четвертое предложение о работе (26% от общего количества вакансий) связано с этой отраслью. Также востребованы специалисты в строительной или добывающей отраслях (по 8%), розничной торговле (6%) и компаниях, занимающихся продуктами питания (4%)

Наталья Белоштейн