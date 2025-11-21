Пассажиры лайнера Astoria Grande получили ваучеры на 50 евро за отмену Стамбула
Круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами досрочно завершил двухнедельное путешествие и отправился в Сочи после того, как портовые власти Стамбула отказали судну в швартовке. Как пишет «Ъ-Сочи», пострадавшим предоставили ваучеры на 50 евро и 25% скидки на будущие рейсы.
Фото: Круизный центр «Инфофлот»
Судно отправилось 8 ноября из Сочи в двухнедельный круиз стоимостью до 430 тыс. руб. за пассажира. Маршрут предусматривал посещение Амасры, Бодрума, Мармариса, Антальи, Аланьи, Измира и Стамбула.
Утром 20 ноября туристам сообщили, что лайнер встал на якорь у побережья по предписанию капитана порта. Администрация судна ожидала решения до середины дня, однако разрешение на швартовку в Стамбуле получено не было. В итоге было принято решение возвращаться в Сочи для соблюдения расписания.
Управляет лайнером компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах. Судно ходит под флагом Палау. Astoria Grande позиционируется как премиальный круизный продукт с 593 каютами на 11 палубах, бассейнами, спортивными площадками, кинозалами, спа-центрами и ресторанами.
Стоимость путешествия варьировалась от 142,8 тыс. руб. за базовую каюту без окна до 431,2 тыс. руб. за люкс повышенной комфортности.
Судовладелец предоставил пассажирам компенсацию в размере 50 евро, которую необходимо использовать до завершения рейса, а также сертификаты со скидкой 25% на будущие путешествия. Туристам также вернут средства за оплаченные экскурсии в Стамбуле и предоставят дополнительные бонусы на борту, включая скидки в барах и подарочные сертификаты.
В Сочи лайнер прибудет 21 ноября, на сутки раньше графика.