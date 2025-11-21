За год Сочи снизил объемы ввода жилья в четыре раза

Администрация Сочи отметила существенное сокращение объемов ввода капитального жилья в 2025 году. По данным департамента архитектуры и градостроительства, с начала года выдано разрешений на ввод объектов площадью почти 26 тыс. кв. м, пишет издание «Ведомости Юг». Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 106 тыс. кв. м, что почти в четыре раза больше.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной объем жилья в этом году введен в Адлерском районе — 13,4 тыс. кв. м. В Хостинском районе сдано 9,4 тыс. кв. м, в Лазаревском — 3,1 тыс. кв. м. В Центральном районе новое жилье не вводилось, тогда как в 2024 году там было построено 39,3 тыс. кв. м.

С начала 2025 года в городе было выдано 23 разрешения на строительство капитальных объектов.

Параллельно на рынке недвижимости города наблюдается рекордное сокращение количества договоров переуступки прав: если в декабре 2024 года в продаже находилось 720 переуступок, то к октябрю 2025 года их число снизилось до 98 лотов, сократившись более чем в четыре раза с февраля 2025 года, когда рынок насчитывал 413 подобных предложений. При этом общий объем предложения от застройщиков сохраняет стабильность и составляет 5,8 тыс. квартир, а доля переуступок в общем объеме рынка не превышает 1,7%, что свидетельствует о практически полном доминировании прямых продаж девелоперов. Структура предложения переуступок характеризуется преобладанием компактных форматов: 30% составляют студии, 38% — однокомнатные квартиры, 20% — двухкомнатные, тогда как трехкомнатные и более крупные объекты занимают менее 15%.

Стоимость предлагаемых лотов варьируется от 7,8 млн руб. за студию площадью 25 кв. м в Кудепсте до 120 млн руб. за трехкомнатные апартаменты площадью 166,6 кв. м в районе Новый Сочи, при этом основная часть предложений сосредоточена в проектах со сроком сдачи в 2024–2025 годах. По мнению экспертов, сокращение числа переуступок связано с естественным охлаждением рынка после инвестиционного бума, когда рост ставок и насыщение рынка побудили большинство инвесторов зафиксировать прибыль, а новых покупателей — ориентироваться на прямые сделки с застройщиками.

Мария Удовик