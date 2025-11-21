«Экономика испытывает острую потребность в рабочих»

В Ростовской области система специального профессионального образования (СПО) меняет векторы развития. Локомотив этого процесса — федеральный проект «Профессионалитет». На Дону работают три кластера: железнодорожный транспорт, строительство и металлургия. До конца 2025 года откроется транспортный кластер, а в 2026-м будут созданы три образовательно-производственных кластера: машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии. До 2030 года запланировано открытие кластеров по химической промышленности и радиоэлектронике. Рост популярности системы СПО подтверждается статистикой: в регионе более 60% выпускников девятых классов выбирают колледжи и техникумы для своего профессионального старта, отметил в интервью заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.



— В последние годы наблюдается рост спроса на квалифицированных рабочих в различных отраслях экономики. Наиболее выраженная динамика — в промышленности, крупные представители которой готовы более тесно работать с техникумами и колледжами, выявлять талантливых студентов, брать их на практику и трудоустраивать после выпуска. Что сегодня представляет из себя в регионе система среднего профобразования?

— Существующая на Дону сеть СПО — одна из крупнейших в России: 108 региональных организаций, в которых обучаются почти 90 тыс. студентов и работают более 9,5 тыс. сотрудников. Областная сеть СПО не просто очень большая. Она предлагает 121 специальность и 39 рабочих профессий. Интерес к ним, действительно, растет. Так, в новом учебном году 62% девятиклассников поступили в учреждения среднего профессионального образования Дона.

Кстати, в 2025 году впервые конкурс по рабочим профессиям составил два человека на место. Наиболее популярными среди выпускников девятых классов являются в этом году такие профессии как сварщик, мастер отделочных строительных работ и повар.

— Какие рабочие специальности являются наиболее востребованными у бизнеса региона?

— В этом году на Дону самыми популярными рабочими профессиями стали мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сварщик, мастер слесарных работ. Самые популярные специальности — сетевое и системное администрирование, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

— Какие изменения должны произойти в системе СПО региона, чтобы она удовлетворяла растущие запросы предприятий на квалифицированных специалистов?

— Почему должны происходить? Эти изменения уже происходят. Система СПО меняет векторы развития. В качестве локомотива такого процесса выступает федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого в Ростовской области создаются образовательные кластеры для подготовки кадров по запросам рынка. Так, на Дону уже работают три кластера (железнодорожный транспорт, строительство и металлургия). В этом году откроется транспортный кластер, а в 2026-м будут созданы еще три образовательно-производственных кластера: машиностроение, сельское хозяйство и информационные технологии. До 2030 года запланировано открытие кластеров по химической промышленности и радиоэлектронике.

— Можете рассказать подробнее?

— Возьмем в качестве примера кластер «Транспортная отрасль». В него входят три ростовских колледжа: автотранспортный, автодорожный и гидрометеорологический. Предприятиями-партнерами этого кластера являются шесть крупных работодателей: ООО «Адамант Логистика», ООО «Икар-Сервис», ООО «Центр испытаний и экспертиз», ООО «Стандарт-Авто», ПАО КБ «Центр-инвест» и Ростовавтодор. В рамках кластера были созданы рабочие полигоны и зоны — «Управление экскаватором, погрузчиком», «Погрузо-разгрузочные работы автомобильным краном», «Управление дорожными и строительными машинами», «Ремонт узлов и агрегатов грузового автомобиля», «Ремонт узлов и агрегатов легкового автомобиля» и «Техническое обслуживание легковых автомобилей».

Все это уже в краткосрочной перспективе позволит готовить квалифицированных специалистов для транспортной отрасли и дорожной сферы.

В 2025 году общее количество поступивших на специальности и профессии в колледжах «Транспортного кластера» превысило 240 человек.

— Какие обязательства у работодателя в рамках такого отраслевого кластера?

— Работодатели — партнеры кластера подписывают с учреждением СПО соглашения, в которых обязуются трудоустроить не менее 50% выпускников, предоставлять места для практики, участвовать в формировании программ подготовки специалистов и в образовательном процессе: читать лекции, проводить практические занятия.

Важное направление такого партнерства — открытие учебно-производственных мастерских на базе колледжей и техникумов.

В целом, формы взаимодействия учреждений СПО с работодателями региона разнообразны и вариативны: практическое обучение студентов, организация и проведение ярмарок вакансий, экскурсии на предприятия, профориентационные мероприятия.

— Приведете примеры?

— Охотно. Так, недавно, в октябре, Таганрогский механический колледж и завод «Красный котельщик» открыли мастерские по компетенции «Сварочные технологии». Было оборудовано 20 современных сварочных постов. Особенность такого сотрудничества в том, что под запрос «Красного котельщика» студенты получают дополнительные навыки работы по аргоновой и дуговой сварке.

Еще пример — партнерство ИП КФХ Мокриков В.И. и Октябрьского аграрно-технологического техникума. На развитие учебной базы предприятие-партнер ежегодно выделяет 1 млн руб. Кроме того, стороны заключают целевые договоры, по которым размер ежемесячной стипендии составляет 25 тыс. руб. на одного студента. Если воспитанники техникума работают на предприятии летом, то им также выплачивается зарплата — от 120 тыс. руб. После окончания обучения выпускникам компания оказывает помощь в приобретении или строительстве жилья.

— Что входит в профориентационные мероприятия?

— С 2019 года в Ростовской области действует федеральный проект «Билет в будущее». Это всероссийская бесплатная программа ранней профориентации для школьников 6–11 классов. Она помогает им осознанно выбрать будущую профессию. Проект включает онлайн-диагностику, профессиональные пробы и экскурсии, консультации специалистов, позволяет ученикам познакомиться с различными сферами деятельности, раскрыть способности и выбрать путь. За более чем пять лет реализации проекта 614 тыс. донских школьников стали его участниками.

С 2024 года в регионе работает Единая модель профориентации «Россия — мои горизонты». Она также для учеников 6–11 классов, направлена на формирование у них профессиональной картины мира и готовности к профессиональному самоопределению. Единая модель включает еженедельные внеурочные занятия, экскурсии на предприятия и профориентационные диагностики, а также интеграцию в школьные предметы.

Все инструменты эффективны и дают результат, поскольку работают в комплексе. 411 тыс. человек уже являются студентами и, благодаря системной работе, вырос процент осознанности выбора образования с 19% до 62%. Уже 908 бывших участников проекта и выпускников учебных заведений трудоустроились по полученным специальностям. Из них 282 работают на предприятиях промышленности, 183 — в АПК, 209 — в строительстве. Кстати, партнерами проекта являются 187 предприятий Дона.

— Если смотреть в целом, то насколько эффективно в Ростовской области партнерство учреждений СПО и работодателей?

— Хорошо иллюстрирует принцип взаимодействия с работодателями демонстрационный экзамен (ДЭ). Он как форма сдачи промежуточной и итоговой аттестации появился в 2016 году. В 2023-м законодательно он закреплен как обязательная форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по завершении обучения.

В Ростовской области для проведения ДЭ создано 507 центров. Работодатели являются активными участниками в период сдачи ГИА и не только как члены экзаменационной комиссии, но и как разработчики оценочных материалов и участники оценочных групп.

Они, в период ДЭ, видят уровень подготовки и качество выполняемых работ. Этот этап — отправная точка взаимодействия партнеров и выпускников в плане их трудоустройства.

Например, при разработке оценочных материалов с вариативной частью Ростовского колледжа технологий машиностроения и ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш» по профессии «Сварщик» было разработано практическое задание по сварке двух пластин из тонкого металла (1,5 мм). Это позволило работодателю получить специалиста, способного решать технологические задачи.

— Все ли выпускники устраиваются по специальности?

— В 2025 году всего по программам среднего профессионального образования дипломы получили 25 469 человек. Это на 483 выпускника больше, чем в 2024 году. Предварительно, трудоустроились 78% выпускников. Это на 6,7% выше прошлогоднего показателя. В том числе, по специальности — 56%, что на 8,1% выше, чем годом ранее.

Сейчас выпускники определяются с выбором места работы, анализируют условия трудоустройства (заработная плата, наличие жилья, расширенный соцпакет и т. д.). Окончательные результаты трудоустройства будут подведены к 1 декабря. Но, как правило, 25% выпускников учреждений СПО продолжают обучение в вузах, еще 18% призываются в ряды Вооруженных сил РФ.

— В Ростовской области, как и в других регионах РФ, наблюдается острый дефицит рабочих кадров. Как это учитывается при определении количества мест в учреждениях СПО на новый учебный?

— Действительно, в 2025 году приемная кампания в СПО была направлена на решение региональных кадровых проблем. Экономика Дона динамично развивается и испытывает сейчас острую потребность в рабочих кадрах. Речь о таких ключевых отраслях как промышленность, энергетика, строительство, транспорт и сельское хозяйство.

Мы понимаем, что сегодня в Ростовской области в дефиците сварщики и мастера слесарных работ, а также контролеры качества в машиностроении, операторы-наладчики металлообрабатывающих станков, специалисты по монтажу и наладке промышленного оборудования, мастера строительных отделочных и декоративных работ, электромонтеры, мастера сельхозпроизводства. Это учитываем, развивая на Дону систему СПО.

Сегодня в ней — 102 государственных и пять негосударственных образовательных учреждений, а также одно учреждение федерального подчинения. На 2025/2026 учебный год регзаказ на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в организациях СПО Ростовской области определил численность бюджетных мест в объеме 22962, на 793 места больше, чем годом ранее.

— По каким специальностям увеличено количество бюджетных мест?

— Инженерное дело и технические науки — плюс 320 человек по сравнению с прошлым годом. Сельское хозяйство — плюс 95 человек (по специальностям агроном, мастер производства), строительство — 335 человек дополнительно.

Сейчас у нас этап синхронизации планов приема СПО на 2026 год, с учетом нынешних потребностей регионального рынка труда. Завершается формирование регионального заказа на подготовку кадров в новом году. Предварительно мы видим увеличение до 24100 человек, это на 1168 больше, чем в 2025 году. Структура регионального заказа будет приведена в соответствие со структурой потребности в кадрах экономики региона.

— Какие еще приоритеты вы определили на 2026 год?

— В новом году мы планируем увеличение контрольных цифр приема на 6% по таким направлениям как сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика и др. До конца 2025 года уточним с работодателями потребность в кадрах, с учетом методики, определенной Минтруда России. В декабре будут установлены контрольные цифры приема на 2026 год.

Стоит отметить, что в 2025 году Ростовская область присоединилась к федеральному пилотному проекту по расширению доступности среднего профессионального образования. Это значит, что уже в новом году у выпускников девятых классов донских школ появятся дополнительные возможности при поступлении на бюджетные места по востребованным специальностям и рабочим профессиям.

Обязательная норма по сдаче четырех экзаменов на ГИА-9 сохраняется. Однако в случае неудовлетворительной сдачи предметов по выбору, школьный аттестат выпускники смогут получить на основе результатов всего по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Не набрав минимальных значений по результатам ГИА-9 для приема в десятый класс, ребята получают преимущественное право на зачисление в учреждения СПО (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и в случае их проведения).

Перечень профессий и специальностей, прием на которые планируется осуществлять при наличии аттестата об основном общем образовании, но вне зависимости от результатов ГИА-9, будет установлен постановлением минобразования региона. На данном этапе для участия в «пилоте» определено 45 колледжей.

Беседовал Ефим Мартов