В Ростове демонтируют понтонный мост на Зеленый остров

В Ростове-на-Дону подрядчик начал демонтаж понтонного моста, ведущего на Зеленый остров. Эти работы проводятся ежегодно в рамках комплексного плана. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

После демонтажа мост пройдет необходимые профилактические работы для обеспечения его безопасной и бесперебойной эксплуатации в весенне-летний период 2026 года.

Для восстановления доступа к базам отдыха, лодочным станциям и детским оздоровительным лагерям к 1 мая 2026 года его планируется вновь установить.

Наталья Белоштейн