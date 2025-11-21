Более 50% жителей Ростова предпочитает искать новую работу, оставаясь на старой

Более половины опрошенных жителей Ростова-на-Дону считает нормальным искать новую работу, не увольняясь со старой. Они полагают, что нельзя уходить в неизвестность. Еще треть респондентов согласны на такой вариант, но только если работодатель знает о поисках. Лишь небольшой процент опрошенных (3%) считает, что такое поведение некорректно. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мужчины чаще готовы искать новую работу тайно, чем женщины. Женщины, напротив, склонны информировать работодателя о своем намерении сменить место работы.

Представители молодежи до 35 лет реже, чем люди старшего возраста одобряют практику поиска работы без ведома нанимателя. Так, среди респондентов в возрасте до 35 лет этот подход поддерживают 52%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет этот показатель составляет 64%.

Наибольшее количество ростовчан, которые считают правильным не афишировать поиск нового места работы, среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. руб., составляет 73%.

Среди жителей города со средним профессиональным образованием больше тех, кто считает, что работодатель должен быть заранее уведомлен о намерении сотрудника сменить место работы, чем тех, кто придерживается противоположного мнения: 49% против 41%.

При этом 31% нанимателей хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении уволиться еще на этапе поиска нового места.

Наталья Белоштейн