Пострадавших от подтоплений в Пуровском районе освободят от платы за землю

Более 300 жителей Пуровского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) освободят от арендной платы за землю из-за летних подтоплений, сообщили в правительстве Ямала. Льгота коснется тех, кто арендует участки, пострадавшие от подтоплений. Она будет действовать с момента объявления ЧС до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пономарев / Пуровская медиагруппа Фото: Андрей Пономарев / Пуровская медиагруппа

Решение связано с крупным подтоплением в Тарко-Сале этим летом, затронувшим дачные участки, гаражи и промышленные территории. Жители района освобождены от арендной платы с 1 июня по 31 декабря 2025 года, а уже уплаченные за аренду средства будут перенаправлены на платежи в 2026 году. «В особенности мера станет серьезным подспорьем для предпринимателей, которые смогут потратить высвобожденные средства на ликвидацию ущерба бизнесу: в среднем арендаторы сэкономят более 500 тыс. руб. за полгода»,— сообщила заместитель директора департамента имущественных отношений ЯНАО Екатерина Атарщикова.

Льгота является частью комплекса мер, направленных на помощь пострадавшим от ЧС. Сейчас в Пуровском районе на завершающей стадии строительство подъездных дорог к дачным участкам — на участке длиной около 2,5 км создаются подъезды, отсыпанные щебнем. Для отвода воды и защиты от подтоплений устанавливают водопропускные трубы, которые позволят отводить воду во время весеннего паводка и в период дождей. Финансовой поддержкой на сегодня уже воспользовались свыше 220 собственников жилья и представителей малого бизнеса. Еще 125 собственников получили дополнительные региональные выплаты — по 150 и 500 тыс. руб. Компенсацию затрат на ликвидацию последствий подтопления получили 15 предпринимателей.

3 июня в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления, оказался подтоплен местный аэропорт. Действие режима ЧС распространили на весь Пуровский район. 17 июня режим ЧС в Тарко-Сале был отменен, к 26 июня воду откачали почти со всех подтопленных участков.

Ирина Пичурина