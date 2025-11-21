Пять человек пострадали в Белгородской области при атаках 48 БПЛА за сутки

За последние сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с применением как минимум 48 БПЛА и 11 боеприпасов. В итоге пострадали пять человек, были повреждены пять частных домов и шесть автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Два мирных жителя получили ранения в Грайворонском округе от ударов дронов по легковым автомобилям. Первая пострадавшая установлена в селе Глотове, второй — в селе Рождественка. Обоим оказали необходимую медпомощь в больнице №2 Белгорода, второму мирному жителю потребовалась госпитализация. Транспортное средство, атакованное в селе Рождественка, повреждено. В Глотове — уничтожено огнем. В населенном пункте также пострадали еще один автомобиль и частный дом. В селе Мощеном были повреждены два частных дома и надворная постройка, в селе Козинка разрушен частный дом. ВСУ атаковали округ 19 БПЛА и тремя боеприпасами.

Еще трое мирных жителей пострадали в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа — тоже в результате ударов дронов по легковым автомобилям. Двое раненых, передвигавшихся в одном транспортном средстве, были доставлены в областную клиническую больницу, один — в Шебекинскую ЦРБ. Их автомобили повреждены. Всего по округу выпустили восемь беспилотников.

Сутками ранее при атаках 96 БПЛА в Белгородской области пострадал один человек. Были повреждены 15 жилых помещений и шесть автомобилей.

Кабира Гасанова