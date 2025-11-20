Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках на Грайворонский округ, в результате которых пострадали два местных жителя. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, следует из его публикации в Telegram-канале.

В селе Глотове движущийся легковой автомобиль был атакован БПЛА. Находившийся в нем человек получил ранения и самостоятельно обратился в Грайворонскую районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи пострадавшего перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль был уничтожен огнем, а у частного дома на месте атаки выбиты окна. Еще одна машина в округе была посечена осколками в результате другого обстрела.

Второй пострадавший получил баротравму и осколочные ранения лица после удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка. Его доставили в больницу бойцы самообороны, для дальнейшего лечения он также будет переведен в стационар в облцентре. Транспортное средство повреждено.

Кроме того, в селе Мощеном беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения, выбив окна. Еще один дрон атаковал жилой дом, повредив остекление, фасад, крышу и забор. В селе Козинка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника был разрушен частный дом. Информация о последствиях уточняется.

