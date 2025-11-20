Один человек пострадал в Белгородской области при атаках 96 БПЛА за сутки

За последние сутки в Белгородской области с применением 96 беспилотников и десяти боеприпасов были атакованы 12 муниципалитетов. Обошлось без пострадавших, но были повреждены 15 жилых помещений и шесть транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Пострадавший установлен в поселке Красная Яруга Краснояружского округа. В населенном пункте от удара дрона по грузовому автомобилю получил ранения водитель. Он продолжает лечение амбулаторно. Помимо транспортного средства, в поселке также повреждены коммерческий объект и три квартиры в многоквартирном доме. Всего округ атаковали 22 беспилотниками и двумя боеприпасами.

Серьезные разрушения зафиксированы в Грайворонском округе. В селах Головчино и Новостроевка-Первая пострадали по одному объекту инфраструктуры. В селах Глотово, Гора-Подол и Мощеное повреждены по одному частному дому, в селе Козинка — хозпостройка. В селе Смородине получили разрушения два частных дома, линия электропередачи и две хозпостройки, одна из которых уничтожена огнем. В селе Дорогощь повреждены два частных дома, трактор и два транспортных средства. В Грайвороне пострадали частный дом и автомобиль. Суммарно по муниципалитету выпустили 27 дронов и восемь боеприпасов.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области никто не пострадал, но были повреждены восемь жилых домов и столько же автомобилей.

Кабира Гасанова