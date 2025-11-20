Двое мирных жителей ранены при атаке дрона в Белгородской области

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего получили ранения двое местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения головы и спины, у второй — минно-взрывная травма и баротравма. Обоим была оказана первая помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Для дальнейшего обследования и лечения их переводят бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Транспортное средство в результате атаки получило повреждения.

За последние сутки в Белгородской области с применением 96 беспилотников и десяти боеприпасов были атакованы 12 муниципалитетов. Пострадал один человек, были повреждены 15 жилых помещений и шесть транспортных средств.

Ульяна Ларионова