На Дону у экс-начальника ФНС конфискуют купленное на незаконные доходы имущество

Суд удовлетворил иск прокуратуры Ростовской области о конфискации в пользу государства недвижимости, которую приобрел бывший руководитель межрайонной инспекции ФНС № 25 на неподтвержденные средства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: сергей иванов

По данным собственного источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Тигране Додохяне.

Проверка показала, что экс-начальник ФНС приобрел и оформил в собственность близких родственников и жены жилые помещения, парковочные места и земельные участки в Ростовской области общей стоимостью более 100 млн руб. При этом он не смог подтвердить законность доходов на эти покупки.

На основании этого прокуратура направила в суд иск об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Требования ведомства удовлетворены.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Наталья Белоштейн

