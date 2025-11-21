На Дону искусственные новогодние ели за год подорожали на 12%

В 2025 году в Ростовской области стоимость искусственных елей в сетевой и несетевой рознице выросла на 12% в сравнении с прошлым годом — до 3,7 тыс. руб., при этом спрос на ели вырос на 7% год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аналитики отмечают рост среднего чека, что связано с увеличением спроса на более дорогие и долговечные искусственные ели, а также на большие комплекты украшений.

За год в регионе новогодние гирлянды подорожали на 10% — до 649 руб., при этом их продажи выросли на 7%. Набор елочных игрушек стал дороже на 16%, достигнув 598 руб., а количество их покупок увеличилось на 9%. Средняя цена на елочную звезду выросла на 8% и составила 319 руб., при этом число продаж увеличилось на 10%. Стоимость новогодней мишуры также поднялась на 8% до 135 руб., ее продажи выросли на 8%.

Эксперты прогнозируют, что в преддверии праздников в Ростовской области продолжится увеличение продаж в более доступных и массовых категориях товаров.

Наталья Белоштейн