В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Ограничения в краснодарском аэропорту ввели около 05:57 мск. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли рейсы из Самарканда, Ташкента и два из Екатеринбурга. Они отправились в Сочи, Ставрополь и Геленджик.

Алина Зорина