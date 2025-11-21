Четыре самолета, летевшие в Краснодар, ушли на запасные аэродромы

Четыре рейса, направлявшиеся в Краснодар, отправились на запасные аэродромы из-за временных ограничений в работе аэропорта краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На запасные аэродромы ушли рейсы из Самарканда, Ташкента и два из Екатеринбурга. Они отправились в Сочи, Ставрополь и Геленджик.

По данным представителей аэропорта Краснодара, возможны последующие изменения в расписании авиагавани. Актуальные данные о рейсах можно узнать на онлайн-табло терминала или в Telegram-боте @AerodinamikaBot. Также об изменениях проинформируют авиакомпании.

Алина Зорина