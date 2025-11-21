На Дону в 2025 году зафиксировали около 100 случаев брака пищевых товаров
В Ростовской области специалисты Россельхознадзора в Ростовской области подтвердили более 100 сообщений системы «Сирано» о нарушениях в пищевой продукции, включая фальсификацию и превышение микробиологических показателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, инспекторы обнаружили подмену натуральных жиров растительными, нарушение состава жирных кислот, превышение микробиологических параметров и остатки медикаментов в готовых изделиях. По выявленным фактам было объявлено 72 предостережения. Кроме того, в рамках 12 внеплановых выездных контрольных мероприятий, согласованных с прокуратурой, предприятий привлекли к административной ответственности по семи статьям кодекса административных правонарушений (по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.43, ч. 3 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44, ч. 1 ст. 10.6, ч. 1.1 ст. 10.6 и ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ). Компаниям выдали предписания об устранении нарушений строго соблюдать технические регламенты о безопасности пищевой, молочной, мясной продукции.
Сообщается также, что решением областного суда индивидуальному предпринимателю запретили вести деятельность по изготовлению молочных товаров. Управление ветеринарии региона исключило производственные площадки предпринимателя из специализированной системы.