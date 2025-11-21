На Дону в 2025 году зафиксировали около 100 случаев брака пищевых товаров

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора в Ростовской области подтвердили более 100 сообщений системы «Сирано» о нарушениях в пищевой продукции, включая фальсификацию и превышение микробиологических показателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Так, инспекторы обнаружили подмену натуральных жиров растительными, нарушение состава жирных кислот, превышение микробиологических параметров и остатки медикаментов в готовых изделиях. По выявленным фактам было объявлено 72 предостережения. Кроме того, в рамках 12 внеплановых выездных контрольных мероприятий, согласованных с прокуратурой, предприятий привлекли к административной ответственности по семи статьям кодекса административных правонарушений (по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.43, ч. 3 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44, ч. 1 ст. 10.6, ч. 1.1 ст. 10.6 и ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ). Компаниям выдали предписания об устранении нарушений строго соблюдать технические регламенты о безопасности пищевой, молочной, мясной продукции.

Сообщается также, что решением областного суда индивидуальному предпринимателю запретили вести деятельность по изготовлению молочных товаров. Управление ветеринарии региона исключило производственные площадки предпринимателя из специализированной системы.

Константин Соловьев