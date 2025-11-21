Песков: РФ пока не сообщали о согласии Украины на переговоры по мирному плану США

Россию пока не уведомляли о согласии президента Украины Владимира Зеленского на ведение переговоров по мирному плану его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Так что пока нет официального подтверждения о том, что информация в иноСМИ о готовности киевского режима вести переговоры... имеет отношение к реальности»,— уточнил журналист Александр Юнашев, обратившийся к господину Пескову с соответствующим вопросом.

Постпред России в ООН Василий Небензя говорил, что у Киева нет «подлинного желания» сесть за стол переговоров и обсудить положения возможной мирной сделки.

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал список из 28 пунктов мирного урегулирования на Украине. По его словам, это и план США. Как пишет Financial Times, США рассчитывают, что украинская сторона подпишет соглашение до 27 ноября, после чего его передадут в Москву.