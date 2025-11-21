Водитель погиб в ДТП с грузовиком на территории Геленджика

Водитель автомобиля «УАЗ» погиб в ДТП на территории Геленджика. Об этом сообщается в Telegram-канале отдела МВД России по городу.

Авария произошла 20 ноября около 17:35 мск на федеральной трассе «Дон» в районе села Пшада. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, за рулем которого находился 42-летний местный житель.

В результате аварии водитель «УАЗа» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Алина Зорина