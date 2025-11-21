В городе Шахты выявили незаконный сброс канализации в реку Грушевка

Минприроды Ростовской области обнаружили публикацию о сбросе канализационных стоков в реку Грушевка в поселке ХБК города Шахты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из сообщения, выявленный факт нарушает правила благоустройства, чистоты и порядка и содержит признаки административного правонарушения. Дело передали в административную инспекцию региона.

Экологический контроль за рекой Грушевка в регионе осуществляет Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора. В то же время вопросы водоснабжения и водоотведения в области находятся в ведении регионального министерства ЖКХ. Информацию о сбросе стоков направили в ответственные органы для принятия мер.

Константин Соловьев