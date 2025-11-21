Ярославский судостроительный завод не поднял вовремя затонувшее в Неве судно

Ярославский судостроительный завод не поднял частично затонувший в Неве у Балтийского завода буксир «Капитан Ушаков» в установленный срок. Об этом сообщает «Ъ-Северо-Запад».

Затонувший буксир «Капитан Ушаков» у причальной стенки Балтийского судостроительного завода.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Затонувший буксир «Капитан Ушаков» у причальной стенки Балтийского судостроительного завода.

По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября, но этого не произошло. Эксперты оценивают возможный ущерб в 500–900 млн рублей, при этом задержка работ может привести к штрафам и дополнительным расходам.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что буксир затонул в ночь на 9 августа. Никто не пострадал. Ярославский судостроительный завод заключил договор с петербургской компанией «Балтспецфлот», но из-за финансовых проблем завода работы затянулись. В октябре этого года появилась информация о задержке выплат зарплат, которую на заводе объяснили ожиданием финансирования от Министерства обороны РФ.

По факту затопления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).