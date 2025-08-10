По факту затопления буксира Ярославского завода возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге по факту затопления морского буксира, который принадлежит Ярославскому судостроительному заводу, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 8 августа на сдаточной базе в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе ярославские судостроители проводили работы по достройке буксира «Капитан Ушаков», в ходе чего произошел крен судна на правый борт. Это привело к затоплению помещений вспомогательных механизмов, сумма ущерба превысила 1 млн руб.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, что также причины затопления выясняют службы Ярославского судостроительного завода.

Морской буксир «Капитан Ушаков» проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, эскортных операций в море, а также для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, снятия с мели кораблей и судов. Судно было спущено на воду в 2022 году в Ярославле, после чего достраивалось на Балтийском заводе.

Алла Чижова