В Ростове завершен ремонт дороги по улице Нансена
В Ростове-на-Дону строители завершили ремонт автомобильной дороги по ул. Нансена на участках ул. Мечникова — пр. Театральный и ул. Шеболдаева — пер. Дальний общей протяженностью более 6 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Фото: пресс-служба Минтранса Ростовской области
Общая сумма контракта составила 225,8 млн руб., из которых 223,5 млн были выделены из дорожного фонда Ростовской области.
«Ул. Нансена является одной из 22 улиц, по которой разрешено движение грузового транспорта в рамках организации грузового каркаса в городе Ростове-на-Дону»,— отметили в ведомстве.
На данной улице курсируют автобусы маршрутов №№ 51, 61 и 81.