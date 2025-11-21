Бывший полицейский Карпов признался в получении взятки от редактора Ura.ru

Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки. Он подтвердил, что передавал своему племяннику, редактору Ura.ru Денису Аллаярову, оперативные сведения в обмен на «денежное вознаграждение», сообщил корреспондент ТАСС из Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Карпова, взятки он получал с апреля 2024 года по апрель 2025-го. Он передавал журналисту информацию о совершенных в Екатеринбурге преступлениях. Бывшего полицейского обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

По версии следствия, Денис Аллаяров в апреле 2024 года предложил Андрею Карпову делиться с ним оперативными сводками для написания эксклюзивных новостей. Полицейский якобы получил за передачу информации 120 тыс. руб. Вину журналист не признает. 10 ноября Свердловский суд арестовал его до 13 апреля 2026 года. Андрей Карпов уволен из органов и сейчас находится под домашним арестом.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «"Мы свою работу всегда выполняли добросовестно"».