В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга по делу редактора Ura. ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в дачи взятки своему дяде экс-полицейскому Андрею Карпову за получение оперативных сводок, выступили в качестве свидетелей двое полицейских из отдела Карпова — Евгений Ревнивцев и Артем Сизиков. Они рассказали, что их бывший коллега регулярно просил отправлять ему сводки на личную почту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свидетель по уголовному делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова Евгений Ревницев (в центре)

Фото: Артем Путилов Свидетель по уголовному делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова Евгений Ревницев (в центре)

Фото: Артем Путилов

На очередном судебном заседании по рассмотрению дела редактора Ura. ru Дениса Аллаярова на допрос пригласили двух полицейских из отдела полиции, в котором раньше работал Андрей Карпов.

Денис Аллаяров обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно обвинению, в апреле 2024 года журналист договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. По данным следствия, экс-силовик на предложение согласился, потому что хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки вплоть до 2 апреля 2025 года. Денис Аллаяров утверждает, что никаких денег за совершение незаконных действий не передавал. По решению суда он будет находиться в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

Сначала на суде выступил Евгений Ревницев, дежурный по части, в которой работал Андрей Карпов. Он говорил тихо, несколько раз по-разному отвечал на вопросы. Иногда переспрашивал формулировки. Рассказывая о своей работе, он сказал: «Мы свою работу всегда выполняли добросовестно». После этого сторона защиты запросила огласить материалы его допроса на предварительном следствии.

По его словам, Андрей Карпов периодически приходил к нему и его коллегам, прося, чтобы они пересылали ему на личную почту оперативные сводки. Карпов мотивировал свои просьбы тем, что он должен понимать текущее положение по преступлениям в Екатеринбурге и Свердловской области.

Его слова затем подтвердил помощник дежурного по части Артем Сизиков. По его словам, Карпов регулярно приходил к ним и просил отправить оперативные сводки на личную почту. При этом, он объяснял, что данные ему нужны, чтобы оперативно отвечать вышестоящим сотрудникам.

Последним выступал журналист Ura. ru Сергей Бодров, специализирующийся на криминальной тематике.

Он рассказал, что Денис Аллаяров — требовательный и строгий. По его словам, он не передавал ему оперативные сводки, а лишь указывал на интересные инфоповоды.

Следующее заседание назначено на 21 ноября. На нем планируется допрос Андрея Карпова.

Андрей Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Из органов его уволили. Сейчас он находится под домашним арестом. На предварительном судебном заседании ему продлили меру пресечения до 13 февраля 2026 года.

Артем Путилов