В Красноармейском районе повреждены два частных дома из-за падения частей БПЛА
Фрагменты БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В результате падения обломков беспилотников в хуторе Трудобеликовском в одном из частных домов выбило окна. Во втором доме поврежден навес и окна.
Погибших и пострадавших нет. На местах работают специальные и экстренные службы.
«Ъ-Кубань» писал, что два человека пострадали из-за падения фрагментов беспилотников в Славянске-на-Кубани. Они госпитализированы. Также повреждены семь частных домов.