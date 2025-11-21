Politico сообщило о негативной реакции в ЕС на план Трампа по Украине

Европейские и украинские официальные лица не поддержали план президента США Дональда Трампа, сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников. По словам собеседников издания, руководители стран Евросоюза считают, что предложенные условия выгодны для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Европейские лидеры также обеспокоены тем, что они не участвовали в разработке плана по мирному урегулированию. По мнению европейского чиновника, знакомого с предложением США, требования по соглашению представляют собой список «пунктов, чтобы удовлетворить (президента России Владимира.— “Ъ” ) Путина». В ЕС считают, что уступки России лишь подтолкнут ее руководство в будущем напасть на страны НАТО.

Другой высокопоставленный чиновник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «уже испытывает сильное давление из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом». Поэтому время для последних действий администрации США было выбрано «особенно неудачно» для украинской стороны.

20 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описываются условия заключения мира и урегулирования на Украине после конфликта. Согласно документу, Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, Украина проводит выборы через 100 дней после подписания соглашения и отказывается вступать в НАТО.

Reuters сообщило, что американская сторона сигнализировала Владимиру Зеленскому о необходимости принять основные пункты предложенного плана. При этом украинский президент недоволен выдвинутыми условиями. Он намерен обсудить план с господином Трампом в ближайшие дни. Источники FT отмечают, что в Белом доме надеются на подписание соглашения до Дня благодарения 27 ноября.