В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали из-за падения фрагментов беспилотников в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Они госпитализированы, получают всю необходимую медицинскую помощь»,— говорится в сообщении.
Из-за падения обломков БПЛА повреждены крыши, окна и двери семи частных домов на территории города. На местах находятся оперативные и специальные службы. В восстановлении имущества жителям поможет администрация муниципалитета.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский, в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в муниципалитете в связи с атакой БПЛА отменили занятия. Также администрацией рекомендовано перенести занятия в учреждения среднего и высшего образования до отмены сигнала беспилотной опасности, который продолжает действовать.