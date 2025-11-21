В школах Славянского района отменили занятия из-за атаки БПЛА

В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования в Славянском районе в связи с атакой БПЛА отменили занятия. Об этом сообщил глава муниципального образования Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

По его словам, занятия отменили в целях обеспечения безопасности жителей района. Также администрацией рекомендовано перенести занятия в учреждения среднего и высшего образования до отмены сигнала беспилотной опасности, который продолжает действовать на территории муниципалитета.

«Уважаемые жители! Соблюдайте меры предосторожности, не игнорируйте сигналы оповещения! Напоминаю, что съемка беспилотников и работы системы ПВО запрещена! Ни в коем случае не подходите близко и не поднимайте с земли подозрительные предметы. Звоните 112, если вы увидели обломки или ваше имущество пострадало»,— добавил Роман Синяговский.

По данным Минобороны РФ, семь беспилотников ликвидировали над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря в течение прошедшей ночи.

Алина Зорина