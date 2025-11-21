Плотный туман ограничил видимость на трассах Ростовской области
В Ростовской области плотный туман в утренние часы значительно ограничивает видимость на дорогах. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Правоохранители призывают участников движения соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные огни, избегать резких маневров и обгонов. Особую внимательность следует проявлять в зонах с ограниченной видимостью.
Пешеходам советуют переходить проезжую часть только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.