Плотный туман ограничил видимость на трассах Ростовской области

В Ростовской области плотный туман в утренние часы значительно ограничивает видимость на дорогах. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правоохранители призывают участников движения соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включить ближний свет фар или противотуманные огни, избегать резких маневров и обгонов. Особую внимательность следует проявлять в зонах с ограниченной видимостью.

Пешеходам советуют переходить проезжую часть только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

Константин Соловьев

