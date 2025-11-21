«Мирный план Трампа» включает признание Крыма и Донбасса частью России

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал перечень из 28 пунктов, в которых описаны условия урегулирования российско-украинского конфликта. Среди них — признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими территориями.

По словам депутата, 28 названных пунктов — новый мирный план президента США Дональда Трампа. Axios называет перечень «черновиком». Издание опубликовало полный список условий мира, в нем также указано признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими территориями. Axios уточняет, что достоверность перечня подтвердили украинские и американские чиновники.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что Вашингтон разрабатывал план в равном взаимодействии как с Москвой, так и с Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его «видением» США, а не окончательным предложением. По информации Financial Times, Соединенные Штаты ожидают, что украинская сторона подпишет план до Дня благодарения 27 ноября, после чего документ передадут в Москву.