В Совет по молодежной политике при полпреде Артеме Жоге заявились 393 уральца

В аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) поступили 393 заявки от желающих войти в состав обновленного Совета по молодежной политике при полпреде Артеме Жоге. Как сообщил он в своем Telegram-канале, всего экспертная комиссия отберет 30 человек. «Сделать это будет очень сложно, ведь каждый из них достоин войти в Совет. Средний возраст заявителей — 26 лет. Это студенты, учителя, врачи, учёные, заводчане, ветераны специальной военной операции (СВО), представители трудовых династий и начинающие предприниматели»,— пояснил господин Жога.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Полпред добавил, что первое заседание нового состава Совета по молодежной политике пройдет 11 декабря в Челябинске. «Всех объединяет активная жизненная позиция и готовность трудиться на благо общества. Уверен: новый состав Совета сможет посмотреть на молодежную политику в регионах округа свежим взглядом и привнесет в эту работу новые идеи»,— заверил он.

Артем Жога заявил о перезапуске Совета на форуме «Утро» в конце сентября. Он подчеркнул, что основная задача обновления — уйти от формализма и иерархии, участниками должны стать не чиновники, а инициативные представители нового поколения. «Считаю необходимым изменить подходы к молодежной политике в УрФО. Сместить фокус с различных творческих активностей для студенческой молодежи и сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед государством»,— пояснил тогда господин Жога. Прием заявок в обновленный состав Совета проходил с 9 по 30 октября.

Василий Алексеев