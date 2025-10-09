Артем Жога объявил отбор в обновленный Совет по молодежной политике при полпреде

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога анонсировал открытый отбор в состав обновленного Совета по молодежной политике при полпреде. По данным полпредства, сотрудники аппарата будут принимать заявки от врачей, педагогов, предпринимателей, инженеров, IT-специалистов, общественных деятелей, волонтеров и представителей креативных индустрий в возрасте от 14 до 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденция полномочного представителя президента РФ в УрФО

«Участниками Совета должны стать активные, инициативные представители молодого поколения. Ребята, которые ориентированы на практическую работу и конкретный результат, готовые вкладывать силы в развитие муниципалитетов, регионов и всего округа»,— подчеркнул господин Жога.

В полпредстве добавили, что будут принимать заявки от желающих войти в Совет до 30 октября. Первое заседание нового состава под председательством полпреда состоится до конца 2025 года.

Артем Жога заявил о перезапуске Совета на форуме «Утро» в конце сентября. Он подчеркнул, что основная задача обновления — уйти от формализма и иерархии, участниками должны стать не чиновники, а инициативные представители нового поколения. «Считаю необходимым изменить подходы к молодежной политике в УрФО. Сместить фокус с различных творческих активностей для студенческой молодежи и сосредоточиться на выполнении конкретных задач, которые стоят перед государством»,— пояснил господин Жога. По словам полпреда, Совет должен стать пространством, где обсуждаются конкретные проблемы и предлагаются практические решения.

Василий Алексеев