Индекс Мосбиржи на вечерних торгах превышал 2 700 пунктов

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) превысил отметку в 2 700 пунктов на вечерних торгах и обновил максимум за месяц, следует из данных Investing.

По данным на 20:58 мск, индекс Мосбиржи достиг 2 706,63 пункта на момент закрытия. Однако к 21:24 мск показатель снизился до 2 663,95 пункта.

В предыдущий раз индекс Московской биржи превысил 2700 пунктов 16 октября после анонса саммита США и России в Будапеште. Впоследствии американский президент Дональд Трамп перенес встречу, поскольку посчитал, что в ближайшее время стороны не достигнут «нужной цели».

Сегодня портал Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэниел Дрисколл договорились подписать план по урегулированию украинско-российского конфликта «в сжатые сроки». 19 октября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован.

По данным газеты Financial Times (FT), план США предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ.