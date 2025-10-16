Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов после анонса саммита в Будапеште

Вечерние торги 16 октября проходили значительно активнее, чем дневные. Индекс IMOEX2 резко пошел вверх сразу после 20:00 и за полчаса превысил уровень 2700 пунктов. В ходе торгов достигал отметки 2703,5 пункта — максимального показателя с начала месяца. За первые два часа вечерней сессии объем сделок превысил 66 млрд руб., лишь на 15% меньше, чем за всю дневную сессию. По сравнению с закрытием предыдущего дня индекс прибавил более 6%.

Сверхпозитивную реакцию российских инвесторов вызвало заявление Дональда Трампа по окончании телефонного общения с Владимиром Путным. Американский президент назвал разговор «хорошим и продуктивным», а также анонсировал в соцсети Truth Social очную встречу с российским президентом в Будапеште. Это одна из самых ярких реакций российских инвесторов на взаимодействие между главами государств. Ее можно сравнить с реакцией инвесторов на первый телефонный разговор между президентами в феврале 2025 года, после которого индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) взлетел на 7,5%.

О том, как менялась реакция рынка на переговоры президентов в 2025 году,— в материале «Ъ» «"Быки" оттоптались»

Андрей Ковалёв