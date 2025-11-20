ФНС знает все больше

Участники состоявшейся в четверг, 20 ноября, расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) обсуждали не столько итоги работы за год, сколько роль этого ведомства в обеспечении финансовой устойчивости экономики РФ. Из сказанного следовало, что после цифровой трансформации налогового контроля ФНС надо рассматривать уже не как контрольный орган, а как сервисную службу и поставщика инфраструктурных решений и данных для государства. Среди задач, возложенных в этом контексте на службу,— обеление российской экономики, в том числе за счет более тщательного мониторинга импорта и розничной торговли.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ ФНС стала держателем «огромных данных», которые подходят не только для исчисления налогов, но и для улучшения госуправления, отметил на коллегии службы ее руководитель Даниил Егоров

Расширенная коллегия ФНС прошла накануне профессионального праздника налоговиков — 21 ноября они будут отмечать 35-летие со дня образования службы. Обычно на коллегиях подводятся промежуточные или годовые итоги работы, прежде всего по части собираемости налогов. Однако в этот раз участники коллегии сосредоточились на обобщении опыта произошедшей трансформации ФНС и планах на ближайшее будущее.

Среди непосредственно фискальных задач, которые предстоит реализовывать уже со следующего года,— администрирование обновленной налоговой системы. Речь идет, в частности, о повышении с 2026 года НДС с 20% до 22%, а также поэтапном снижении порога доходов «упрощенцев», выше которого возникает обязанность по уплате этого налога (с 60 млн до 10 млн руб. в 2028 году, см. “Ъ” от 19 ноября). Приехавший на коллегию глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что после введения с 2025 года уплаты НДС для компаний с доходами выше 60 млн руб. «эффективно и без сбоев» делают это 98% таких новых налогоплательщиков — и в следующем году финансовое ведомство ждет результата не хуже.

Между тем, по словам главы ФНС Даниила Егорова, задача обеспечить это не выглядит простой: «Повышение налогов ведет к сопротивлению в их уплате».

Также он отметил «сложные истории с санкциями, которые вызвали совершенно другие товарные потоки» — на эти риски «придется реагировать системно». Этого от ФНС ждет и Минфин. Антон Силуанов в качестве одной из ключевых задач обозначил создание вместе с таможенными органами национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) — она необходима для контроля за поставками товаров из стран ЕАЭС, ценами на них и полнотой уплаты налогов. Отметим, работа в этом направлении уже начата (см. “Ъ” от 31 октября). Даниил Егоров заявил о необходимости построить «всю архитектуру для прослеживаемости и оценки стоимости входящего товарного потока» — но так, чтобы не навредить экономике.

Системные задачи службы обусловлены ее состоявшейся цифровой трансформацией. В результате этих процессов, отметил вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, ФНС теперь представляет собой не контролера, а комплекс сервисов. Сама ФНС свою работу считает уже реализацией не налоговых, а инфраструктурных проектов — это, пояснил Даниил Егоров, позволило ведомству стать держателем «огромных данных» (включая актуальные сведения о ситуации в розничной торговле и информацию загсов). Эти данные подходят не только для исчисления налогов, но и имеют «большую добавленную стоимость, которую необходимо использовать», прежде всего в целях совершенствования госуправления, отметил глава службы.

По оценке Дмитрия Григоренко, через платформу данных ФНС предоставляется более 230 информационных наборов сведений для 730 органов власти.

О необходимости увязки данных между ведомствами ранее уже говорилось при обсуждении перспектив работы «большого Минфина» (его частью является и ФНС) — это необходимо для прогнозирования и оценки рисков, в том числе для обеспечения финансовой устойчивости государства (см. “Ъ” от 24 апреля).

Часть таких направлений, по которым может быть задействованы данные ФНС, обозначил Антон Силуанов. Речь идет о дальнейшем обелении экономики РФ, и прежде всего о сокращении оборота наличных средств за счет обеспечения контроля за такими расчетами и «более серьезного» мониторинга применения контрольно-кассовой техники. Второе направление – легализация «добычи» цифровой валюты. ФНС, напомнил министр, с 1 ноября 2024 года ведет реестр лиц, осуществляющих майнинг,— теперь чиновникам необходимо подготовить предложения по введению ответственности за нарушения в этой сфере.

Евгения Крючкова