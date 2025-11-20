На Дону впервые за 17 лет повысили транспортный налог

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли изменения в региональный закон о транспортном налоге, который в последний раз пересматривался в 2008 году. Изменения предусматривают увеличение ставок по 18 из 22 возможных категорий транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для обычных водителей увеличение транспортного налога произойдет в пределах от 300 до 1,5 тыс. руб. в год, в зависимости от мощности автомобиля. Эта корректировка не затронет автобусы, небольшие суда с мощностью до 100 л.с. и специализированную технику.

Налог был повышен, поскольку текущие ставки существенно ниже, чем в соседних регионах, при этом затраты на дорожное строительство в последние годы увеличились в 4-12 раз. Прогнозируется, что за два года дополнительные поступления в муниципальные дорожные фонды достигнут 1,9 млрд руб., что составляет прирост на 38,8%.

В Законодательном Собрании добавили, что все ранее установленные льготы по оплате транспортного налога, включающие также участников СВО и членов их семей, будут сохранены.

Наталья Белоштейн